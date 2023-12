Il mondo della scuola in lutto. Addio al professor Lemmetti

Se n’è andato un professore di matematica molto conosciuto e stimato in città. Perché Giampaolo Lemmetti amava la sua professione e insegnare al meglio ai giovani, in cui vedeva il futuro di Viareggio. "Era un maestro preparato e molto affabile con noi, un uomo buono che ci ha dato tanto sul piano sia umano che scolastico", ricordano i tanti alunni che lo andavano sempre a trovare a casa anche a distanza di tanti anni. Lemmetti si è spento all’età di 98 anni e aveva lavorato in diverse scuole di Viareggio, come sua moglie che era una professoressa di francese. Ultimamente si era ritirato all’Istituto Barbantini di via Sant’Andrea Viareggio, dove aveva trovato un’ottima accoglienza. Una benedizione e il funerale, organizzato dall’Impresa Ferrante, avverrà stamani alle 10 alla chiesina del Camposanto della Misericordia di Viareggio, ove sarà poi sepolto assieme ai genitori.