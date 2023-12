Il mondo del volontariato. L’Avis sostiene tre onlus

La solidarietà che alimenta la solidarietà, la Giornata Mondiale del Volontariato a Massarosa è stata celebrata con una speciale donazione da parte dei donatori di sangue Avis di Stiava che sostengono tre realtà e progetti attivi sul territorio. Quattromila euro all’Associazione “Fiore di Loto”, rete che si impegna sul tema sport e disabilità, un contributo per l’acquisto di supporti funzionali alla loro attività . Stessa cifra, 4000 euro, per l’Associazione “L’Albero di Ohana”, costituita da genitori e professionisti psicologi, insegnanti, avvocati con finalità di solidarietà e di promozione sociale a favore sia di persone svantaggiate in situazione di disabilità fisica, intellettiva eo relazionale, che delle loro famiglie.. L’associazione vuole garantire agli individui con bisogni speciali il diritto inalienabile ad una vita libera, tutelata e il più possibile indipendente, nelrispetto della propria dignità. Ed infine altri 4.000 euro er sostenere il sogno di Silvio Binca e del suo progetto ThehandYcapped”. Silvio ha 24 anni, è affetto da Desminopatia, una malattia genetica molto rara che lo costringe a vivere permanentemente su una sedia a rotelle e a dipendere da un respiratore.

Ma Silvio non si arrende e vuole dimostrare che la forza e l’abilità superano qualsiasi ostacolo, vuole creare un gioco rivoluzionario, un’esperienza che celebra l’inclusione e la forza dei personaggi disabili, dando vita a “ThehandYcapped”.

“La nostra comunità non perde occasione di dimostrare lo spirito di solidarietà che la contraddistingue – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – ringraziamo davvero AVIS Stiava per questa donazione che mette in moto progetti ed energie positive sul territorio”.

“Nella Giornata mondiale del volontariato – conclude la Sindaca Simona Barsotti – quale occasione migliore per ringraziare non solo queste ma tutte le realtà che sul territorio sono sempre vicine a chi ha bisogno facendo della nostra una comunità accogliente e solidale ogni giorno e da sempre”.