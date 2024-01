Il mondo del commercio. Saldi ancora a rilento: "Troppo vicini al Natale"

In questa prima settimana di saldi invernali l’andamento delle vendite pare procedere decisamente a rilento. La partenza negativa pare aver colpito principalmente il settore dell’abbigliamento sfavorito dal non aver potuto posticipare, almeno di un mese, l’inizio dei saldi. ""Siamo troppo ravvicinati alle festività natalizie, periodo nel quale chi più chi meno acquista comunque qualcosa da mettere sotto l’albero - dichiara Patrizia Carli, proprietaria del negozio ‘Solo Bimbo’ - se solo avessero posticipato i saldi indubbiamente saremmo maggiormente soddisfatti". Inutile rivolgersi ad altri commercianti, la risposta è sempre la stessa, poco lavoro e nettamente diluito nel tempo così da rendere il tutto ancor più difficile da affrontare. Qualche mosca bianca pare esserci comunque come racconta Valentina Meniconi, co-proprietaria di Emmepi abbigliamento: "Siamo anche noi dell’idea che se potessimo posticipare i saldi al mese di febbraio, proprio come accadeva un tempo, i commercianti sarebbero maggiormente agevolati, visto e considerato che anche le stagioni tardano ad arrivare. L’inverno si sta facendo sentire solo adesso, di conseguenza iniziamo in questi giorni a vendere capi invernali quali piumini, giacche e maglioni. Nonostante queste accortezze non possiamo lamentare la carenza di clienti. Chiaramente tutti i giorni non sono uguali e possiamo riscontrarlo da come ci siano periodi in cui lavoriamo maggiormente nelle giornate feriali mentre ci ritroviamo il fine settimana con poche visite e viceversa. Rispettando comunque le direttive che ci vengono imposte noi decidiamo di partire, addirittura, con i pre-saldi già dalla settimana dell’ultimo dell’anno: non ci sembra corretto che chi viene ad acquistare dal 27 dicembre in poi paghi a prezzo pieno quando la settimana successiva troverebbe tutto al 30% di sconto".

Le attività partono indistintamente con lo stesso andamento: 30% su quasi tutta la merce presente per poi fare un’eccezione del 50% su qualche rimanenza. Dal mese di febbraio in poi, invece, sarà tutto al 50% con qualche eccezione portata al 70%. Un altro fattore, riscontrato sempre dai commercianti di abbigliamento, è un calo netto delle vendite dalle riaperture post-pandemia così come raccontano Andrea Vizzoni, dell’omonimo negozio ‘Andrea Vizzoni abbigliamento’ e Luca Peporini di ‘Grandi Donne’. "Quello che riscontriamo è quanto i clienti, ormai, preferiscano andare a mangiare nei ristoranti e organizzare vacanze piuttosto che acquistare un capo di abbigliamento. Comprano lo stretto necessario e solo al momento del reale bisogno; sono lontani i ricordi delle lunghe file fuori dalle attività non appena iniziavano i saldi".

Veronica Dati