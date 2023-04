Il Mondo che vorrei in presidio alla stazione per chiedere giustizia

Un presidio, di fronte alla stazione, per ribadire la richiesta di giustizia che da 14 anni accompagna la mobilitazione per la sicurezza in cui si sono impegnati i familiari delle vittime della strage ferroviaria con l’associazione “Il mondo che vorrei“. L’appuntamento è per sabato, alle 21 e "Sarebbe stupendo – dicono – vedere tutta la comunità mobilitata come un grande movimento, un moto consapevole del “Mondo che vorrebbe”". "I massimi dirigenti di grandi società – proseguono – sono stati giudicati colpevoli del disastro ferroviario, unico capo d’imputazione rimasto in piedi dopo 14 anni per il colpo di spugna dato dalla prescrizione. Adesso la Cassazione deve solo dare l’ultima sentenza, che però tarda ad arrivare. E ad ottobre il più alto rappresentante di FS al momento dei fatti, l’AD Mauro Moretti, compirà 70 anni e non sarà dunque più soggetto alla carcerazione. Non cerchiamo giustizialismo – concludono –; solo che la giustizia abbia il suo giusto svolgimento".