Il modello appannato della sanità

Tommaso Strambi

Non possiamo mica diventare tutti giapponesi. Loro alle file ci sono abituati. Stanno in silenzio. E guardarli, talvolta, è persino commovente. Silenziosi e fiduciosi, aspettano il loro turno. Noi no. Basta che ci sia uno solo davanti che già cominciamo a sbuffare. Le file non fanno per noi. Così, non appena ci finiamo dentro, l’asticella della sopportazione inizia a battere in testa. Ci attacchiamo al telefonino e cerchiamo, spasmodicamente, il numero di ‘Striscia la notizia’. Perché, poi, resta un altro mistero. Se c’è un disservizio quale motivo ci spinge a cercare una trasmissione satirica? Bah.