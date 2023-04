Il modello appannato della sanità

Tommaso

Strambi

Misteri della psiche umana, appunto. Qui, però, non è soltanto una questione sociologica e filosofica. C’è dell’altro. Tra server che vanno in tilt, trasmigrazione su altre piattaforme informatiche, formule magiche (quella più straordinaria resta l’open access) il modello sanità toscano, alla fin fine, non è poi così tanto modello. Per ottenere appuntamenti specialistici, esami diagnostici complessi occorrono mesi e, persino, anni. Sempre che non ci sia un amico dell’amico che ha un amico. Eccola la vera differenza ontologica con i giapponesi: il sistema funziona a prescindere. Così, anche la fila, diventa più sopportabile. Invece, a forza di tagli lineari, di rincorrere efficienze manageriali, la nostra sanità ha smarrito la strada dell’eccellenza. "Troppa burocrazia e politica", osservano i medici. Tra di loro ci sono molti cultori della sanità pubblica, che fanno i salti mortali per garantire prestazioni di qualità, nonostante tutto. E non è facile. Anche perché in questi anni proprio l’eccessiva ‘politicizzazione’ ha inciso sulle carriere. E questo non è proprio un bene. Anzi. Pensate a che cos’era la facoltà di Medicina venti-trenta anni fa. C’erano i più grandi professori di tutte le discipline. I giovani si mettevano in fila (mica tutti si spaventano) e cominciavano a seguire i ‘baroni’. Alla fine dalla selezione c’era la scrematura dei migliori. Oggi lo storytelling politically correct ci narra una maggiore democratizzazione. Con eguali opportunità per tutti. Ma è proprio così? Già perché dietro a slogan accattivanti, come open access, sbandierato per abbattere le liste d’attesa, infatti, si cela il rischio concreto di mutare irrimediabilmente la natura attuale del nostro ospedale.

Tutelare il Versilia significa investire sul futuro delle nuove generazioni, oltre che sulla nostra salute.