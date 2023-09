Il mito delle lavandaie Un museo permanente dedicato alle figure che fecero epoca

La memoria delle lavandaie rivive nel borgo di Stiava. Dove è allo studio la nascita di un museo permanente – primo e unico a livello internazionale – dedicato a queste figure storiche della frazione. L’iniziativa ha preso le mosse dalla mostra "Da Venere a Lavandaia" della scultrice Roberta Giovannini Onniboni, ’adottata’ da Stiava e calatasi fin da subito nella sua nuova realtà: ha indagato la storia del borgo, è stata attratta dall’epopea delle lavandaie e ha realizzato alcune opere d’arte, poi esposte nel mese di agosto a Villa Gori.

Il successo della mostra è stato tale da far balenare l’idea di rendere permanente l’esposizione dedicata alle lavandaie. "Tutto è nato quando Roberta ha manifestato la sua volontà di donare un’opera a Stiava – racconta Patrizia Lazzarini, coordinatrice artistica dell’esposizione –; la mostra è stata un successo, con oltre 300 persone solo all’inaugurazione, e a metà agosto abbiamo organizzato un secondo evento con la proiezione del video “C’era una volta Radio Gora“, come veniva chiamata la diffusione di notizie tra le lavandaie durante le giornate di lavoro".

Il risalto avuto dalle opere d’arte dedicate alle lavandaie ha portato allo step successivo: perché non realizzare un museo permanente? "L’idea è di rimanere a Villa Gori – continua Lazzarini –; la base sarebbero le opere di Roberta. Ma ogni anno ci piacerebbe invitare un artista diverso". In questo senso si è mossa direttamente la scultrice, che ha già trovato due artisti da ospitare nel 2024 e nel 2025: "Quando mi sono trasferita a Stiava, qualche anno fa – rievoca – sono rimasta incuriosita dal lavatoio (riqualificato nel 2018 e arricchito dalle opere dei ragazzi del liceo artistico; ndr). Ho fatto qualche ricerca e mi sono immersa nella storia delle lavandaie. Ho parlato con figli, figlie e nipoti e ho scoperto un universo affascinante, di cui ho cercato di cogliere il lato più ludico. Ora il mio sogno è realizzare un museo permanente, anche a costo di farlo privatamente. Ho già preso contatti con due artisti, la scultrice di Pietrasanta Laura De Santi che verrà l’anno prossimo e il pittore di Salerno Eugenio Siniscalschi per il 2025: l’obiettivo è che al termine delle loro esposizioni donino un’opera al museo".

L’epoea delle lavandaie, oltre tutto, non è solo di folklore. "Era una vera e propria industria – raccontano Sergio Pardini e Alfredo Gori – che serviva il nascente settore turistico di Viareggio. Al massimo del suo sviluppo, dava lavoro a oltre un centinaio di persone, che per un borgo come Stiava significa un numero enorme di famiglie. Partivano il lunedì per raccogliere i panni dagli alberghi viareggini e venivano a lavarli a Stiava, che ha sempre avuto la sua principale ricchezza nell’acqua. Era un lavoro faticoso, ma ben remunerato: le donne guadagnavano più dei loro mariti". E proprio quest’anno, quasi a coronare l’idea di dedicar loro un museo, cadono i 90 anni dalla ’Rivolta delle picche’ (dal nome del battipanni usato dalle lavandaie): "Negli anni Venti, si iniziò a pensare di dirottare l’acqua di Stiava su Viareggio – spiegano ancora gli storici –; i lavori furono appaltati alla fine del ’32 e iniziarono nel ’33. Le lavandaie avevano paura di perdere il lavoro e presero d’assedio il cantiere: furono costretti a intervenire i carabinieri a cavallo".

DanMan