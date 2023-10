Il mistero del biglietto. Mi scrisse "Ti voglio bene"

Nell’intervista rilasciata a “La vita in diretta“ Serena Mazzolini ha raccontato due episodi molto delicati legati a suo padre che potrebbero aprire nuovi scenari. Il primo sono il foglietto e la busta dentro la quale, il giorno dell’incidente, le aveva fatto trovare 500 euro in contanti insieme a un messaggio di affetto, come fosse un addio. Un particolare che porta la giovane a pensare che Mazzolini, il 9 ottobre di un anno fa, abbia deciso di schiantarsi contro un albero per porre fine non solo all’esistenza della moglie, ma anche alla sua.

La conduttrice racconta infatti che la giovane, quel giorno, in bagno abbia trovato un biglietto accartocciato in cui il padre la invitava a guardare nella tasca dei pantaloni, dove successivamente Serena trovò una busta con scritto “Serena, ti voglio bene“ e i 500 euro. Episodio che la ragazza ha percepito, a posteriori, come il segnale di una premeditazione.

Il secondo dettaglio riguarda invece un incidente che aveva coinvolto l’uomo ai tempi in cui aveva una relazione con una donna di Firenze. "Quando mia mamma è morta – dice Serena – mi è tornata alla mente una storia che mi avevano raccontato. Prima che io nascessi e prima che mio padre incontrasse mia madre, lui era fidanzato con un’altra donna e quando questa manifestò l’intenzione di lasciarlo lui si schiantò con l’auto, non so se in presenza anche di lei o se fu un gesto estremo. Vorrei fare un appello a questa donna: ho bisogno di capire cos’è successo, magari lei può aiutarmi a darmi sollievo in questo tormento".

d.m.