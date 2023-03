Il ‘miracolo’ di Nicoletti Tutti compatti con il Re

Passi un pomeriggio in consiglio comunale e ti vien sonno. Tra mozioni, ordini del giorno e dichiarazioni di voto è difficile restare ad occhi aperti. Se ci fosse Sandra Mondaini direbbe: "Che barba, che noia". Poi, però, all’improvviso c’è un acuto. È successo mercoledì. Tiziano Nicoletti (Lista Bonaceto-Spazio Progressista) aveva presentato due mozioni per "una politica ecologista". Entrambe respinte. A favore ha votato solo lui. Contro la maggioranza (13) e 7 astenuti dell’opposizione (Lega, Fd’I, FI, Pd). Così capita che il sindaco se ne esca con una battuta: "Oh, Nicoletti lo vedi che un sei bono". Ma mica è vero. È riuscito a compattare tutti intorno al Re Giorgio. Un miracolo.

L’antipatico