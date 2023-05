Il ministro Abodi stamani a Fiumetto

Un altro big della politica nazionale è atteso in città a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Simoni, che alle amministrative del 14-15 maggio sarà appoggiato da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta. Si tratta del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi (nella foto), il quale stamani a partire dalle 13 sarà all’hotel “Coluccini“, in piazza D’Annunzio a Fiumetto. Polemica invece per un camion fermo da una settimana davanti al manifesto di Simoni nella piazza di Vallecchia. "Guarda caso – dice Simoni – proprio davanti al mio manifesto. In Comune mi hanno detto che si tratta del mezzo di una ditta che lavora per conto dell’Enel".