Il Messaggio di Andrea a Pietrasanta: "Mai Dimenticare"

"Quel che ci rende umani è essere liberi: la libertà è un valore che talvolta diamo per scontato, ma è importante riflettere sul fatto che non tutti hanno avuto la possibilità di goderne". Le parole di Andrea, studente dell’istituto “Don Lazzeri“, hanno commosso il pubblico che ieri mattina in piazza Statuto ha partecipato alla cerimonia per il 79° anniversario della Liberazione della città. Prima l’inno di Mameli, poi quello degli Usa, a seguire gli interventi delle autorità ai piedi del monumento ai Caduti della prima e seconda guerra mondiale. Tra i presenti anche il colonnello Alexander Amato, che ha portato il saluto della comunità di Camp Darby. "Sono onorato – ha detto – di essere qui con voi: è nostra responsabilità mantenere sempre vivo il significato di questa giornata affinché certi errori non si commettano più".

A seguire hanno preso la parola il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani: "La libertà e la democrazia sono state conquistate con il sangue di tante persone e continuiamo a proteggerle grazie alla nostra Costituzione. È importante che gli studenti siano testimoni e messaggeri". A sua volta la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari ha letto un documento condiviso da tutti i gruppi consiliari, mentre il presidente Anpi Giovanni Cipollini ha reso omaggio ai 700 caduti di Pietrasanta a causa dell’ultima guerra. Infine il messaggio di Andrea, che ha capeggiato la delegazione degli studenti di 3B, 4A e 5A del liceo artistico “Stagi” e di 4A Fm del “Don Lazzeri” invitandoli a mantenere sempre viva la memoria.