Il mercato immobiliare : "Solido in tutta la Versilia"

Il mercato immobiliare residenziale chiude il primo semestre di questo anno confermando stabilità e solidità con una domanda costante e un interesse particolare per le aree di maggiore pregio. È quanto affermano Armando Barsotti e Simone Casani, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fiaip Pisa-Lucca, Federazione italiana agenti immobiliari professionali, che sottolineano come il comparto stia attraversando una fase di consolidamento con la Versilia e Lucca città come motori trainanti. "La Versilia – spiega Simone Casani, vicepresidente di Fiaip Pisa-Lucca – continua a distinguersi come punto di riferimento grazie ad un mix unico di bellezze naturali, qualità dei servizi e vocazione turistica consolidata. La domanda, pur essendo selettiva, resta regolare e orientata a immobili di pregio o comunque inseriti in contesti di alto valore. Non solo seconde case, ma anche residenze stabili: un segnale che conferma come la costa versiliese mantenga un appeal trasversale".

Un capitolo a parte riguarda il settore delle locazioni turistiche, che negli ultimi anni aveva conosciuto un boom senza precedenti: "Nel 2025 si notano alcuni segnali di rallentamento – sottolinea Simone Casani –. Unfenomeno che tuttavia ha favorito una maggiore selezione degli immobili destinati a finalità turistico-ricettive, e parallelamente alcuni immobili si stanno riconvertendo verso un utilizzo abitativo tradizionale, contribuendo

a riequilibrare l’offerta. In questo contesto, la consulenza di un esperto diventa sempre più strategica per i proprietari al fine di prendere decisioni consapevoli e ottimizzare l’investimento, scegliendo la destinazione più adatta per ciascun immobile. Decidere se destinare un immobile al mercato turistico o a quello residenziale non è una scelta banale: richiede valutazioni sui trend della domanda, sui rendimenti e sul valore prospettico della proprietà. La provincia di Lucca e la Versilia dimostrano ancora una volta di essere un territorio in grado di attrarre residenti e visitatori. La varietà delle località, l’equilibrio tra aree urbane, patrimonio storico e paesaggi costieri, uniti alla qualità della vita, rendono questo territorio un unicum nel panorama nazionale".

"Il primo bilancio semestrale 2025 – conclude Armando Barsotti - evidenzia un mercato dinamico, selettivo e resiliente. L’intera provincia si conferma come un contesto in cui le diverse aree, dalla costa alla città fino all’entroterra, riescono a mantenere la propria identità e ad attrarre una domanda qualificata. Le prospettive per i prossimi sei mesi restano positive, con un mercato residenziale che continua ad offrire opportunità interessanti a chi desidera vivere, investire o valorizzare un immobile in un territorio dal fascino senza tempo".

"La combinazione di arte, storia e cultura e qualità della vita rendono la provincia lucchese e il territorio versiliese un punto fermo per chi cerca un immobile che unisca praticità quotidiana, ci si sposta da un luogo ad un altro in tempi brevi, e prestigio. Il settore immobiliare può contare sulla Versilia e su Lucca come motori trainanti del comparto", sottolinea Simone Casani, che ha presentato lo studio della Federazione italiana agenti immobiliari e professionali. Un bilancio positivo che guarda al futuro in modo propositivo con la valorizzazione del comparto attraverso scelte consapevoli e l’impegno degli agenti immobiliari che si interfacciano con clienti che arrivano da ogni parte del Paese e dall’estero.