Il mercato avrà più voce:. Cna nei vertici

E’ soprattutto a Forte dei Marmi che si concretizzerà il successo politico che la Cna di Lucca ha ottenuto a livello nazionale. Da qualche settimana, infatti, i suoi rappresentanti della categoria del commercio su aree pubbliche potranno sedere a pieno titolo nei tavoli di concertazione degli enti locali in rappresentanza del settore. Dopo anni di lavoro nei vari organi ai diversi livelli, provinciali, regionali ed, infine, nazionali, le istanze partite dalla associazione a livello locale si sono concretizzate e la Cna è diventata una delle firmatarie del contratto nazionale del commercio per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private o in forma itinerante, appena rinnovato. Questa firma permette ai delegati della Cna, quindi, come previsto dalla legge regionale in atto che fino ad oggi lo aveva impedito, di avere un posto nei tavoli in cui vengono analizzate le situazioni e proposti i progetti per il commercio su aree pubbliche. "Siamo soddisfatti – ha spiegato Cristina Lorenzini, vicepresidente Cna Lucca del commercio su aree pubbliche (nella foto) – perché ci permette di essere un soggetto attivo nelle decisioni che riguardano il nostro delicato ambito. E’ importante che sia stato riconosciuto anche formalmente il ruolo di rappresentanza delle nostre imprese, in modo da poter portare nei luoghi decisionali le necessità della categoria e presentare proposte e progetti". "Fino ad oggi – spiega Stephano Tesi, direttore Cna Lucca – secondo la direttiva regionale, ai tavoli previsti dalla legge in cui gli enti lavorano con le categorie per ascoltare le problematiche e poi decidere le misure da adottare, potevano sedere soltanto i firmatari del contratto nazionale. E la nostra associazione non era rappresentata"