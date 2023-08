Il Medioevo a settembre Anticipata l’attesa festa

Il fine settimana a cavallo tra il 30 settembre e il 1° ottobre sarà ricco di eventi per il centro storico. La giunta ha deciso non solo di anticipare la VII edizione della Festa medievale, inizialmente in agenda il 7-8 ottobre, ma anche di confermare il mercato contadino del sabato mattina in piazza Crispi e quello dell’antiquariato della prima domenica del mese in piazza Crispi e sulla “passeggiata di Afrodite” in piazza Statuto. Non solo, durante la due-giorni ci sarà spazio anche a un mercatino collaterale riservato agli hobbisti. Quanto alla festa, durerà dalle 8 alle 20 offrendo vari intrattenimenti e facendo immergere i visitatori nelle rievocazioni del passato. Piazza Duomo ospita un mercatino a tema, nel parco della Lumaca e in piazza Carducci ci saranno gli accampamenti dell’epoca. E poi duelli di spade, tornei di arcieri, esibizioni di sbandieratori, danze medievali, animazioni per bambini, esposizione di rapaci, menù a tema nei ristoranti, spettacoli di magia, laboratori artistici e il corteo storico fino al sagrato del Duomo.