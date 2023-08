Il Mattone del cuore 2023 Mogol incanta il pubblico Tributo a Dalla e Battisti

La storia della musica italiana in una notte, un cammino lungo e affascinante attraverso la voce narrante di un protagonista assoluto e le musiche immortali di due giganti come Lucio Dalla e Lucio Battisti interpretate da big e giovani emergenti del panorama canoro. Il “Mattone del cuore 2023” si è chiuso al Beach club del Cinquale con una serata infarcita di emozioni e ricordi. Che si è aperta con l’intervento di Mogol chiamato sul palco da Paolo Brosio, organizzatore con la sua onlus “Olimpiadi del cuore“ di una tre giorni che si è ritagliata uno spazio importante a livello nazionale. Giulio Rapetti, artefice dei successi di Dalla e Battisti, è stato accompagnato sul palco dalla madrina della manifestazione Valeria Marini, dando un’autentica lezione di musica. Ha spiegato come sono venuti alla luce capolavori come ‘Io vorrei, non vorrei’, ‘Il nastro rosa’, e ‘Il mio canto libero’, poi eseguiti dalla band di Gianni Dall’Aglio e Ricky Portera, rispettivamente batterista e chitarrista che hanno suonato a lungo con i due Lucio. ‘Il mio canto libero’ ad esempio era nata da una delicata situazione familiare – la sua separazione e il rapporto con una nuova compagna – mentre il capolavoro di Dalla ’Vita’ doveva chiamarsi ‘Cara’, ma Lucio la cambiò nella sua stesura definitiva, e infine ‘E penso a te’ è stata scritta con Battisti in 18 minuti nel tragitto in autostrada da Milano a Como.

Mogol ha ricevuto un premio speciale consegnato da Valeria Marini, prima che Portera e Dall’Aglio raccontassero le loro esperienze e i due Lucio. "Veri e propri poeti – hanno detto – che andrebbero studiati a scuola, al pari di Mogol. Un privilegi averli frequentati per oltre 30 anni". Poi è stato un crescendo musicale travolgente guidato sul palco da Pago e Jo Squillo. Una raffica di successi immortali partito da ‘Piazza grande’ e ‘Se fossi un angelo’. I Ricchi e Poveri hanno rivisitato ‘L’anno che verrà’ prima che scattasse l’ora dei giovani. Kimono ha proposto ‘Emozioni’, Manuel Meroni ‘Disperato erotico stomp’ mentre Le Deva hanno presentato ‘Io vivrò’ e ‘La sera dei miracoli’. I Matia Bazar hanno fatto cantare e ballare tutti con ‘Ancora tu’ e ‘Caruso’. Travolgente il medley dal sapore dance di Jo Squillo partito con ‘Fiori rosa, fiori di pesco’. La chiusura canora è stata affidata a Luisa Corna che ha interpretato ‘Il tempo di morire’ e ‘Nessun dolore’.

Poi la premiazione del torneo di padel riservato ai vip, condotta dal giornalista di Sky sport ed esperto di tennis Stefano Meloccaro. I primi classificati sono stati il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini e l’ex calciatore di serie A Luca Ceccarelli che hanno preceduto Thomas Locatelli, campione di Milan e Udinese, e l’inviato di ’Striscia’ Moreno Morello. Tra il pubblico la miss Italia 1996 Denny Mendez, oltre alla copertura mediatica di Sky sport con l’inviata Marina Presello all’interno del programma ‘Calciomercato, l’originale’ (la puntata di martedì dal Tc Italia è stata la più seguita dell’estate con 1,2 milioni di telespettatori). L’appuntamento con “Il mattone del cuore” è per l’ottava edizione nel 2024.