Il Matanna: "La scuola delle Mulina è la ripartenza"

"L’inaugurazione della nuova materna alle Mulina? E’ un segnale di risveglio della comunità". L’associazione Filarmonica Il Matanna di Pomezzana esprime "un grande apprezzamento" per la scuola materna inaugurata lunedì. "È un segnale forte per tutto il territorio stazzemese e per l’Alta Versilia – afferma – un servizio essenziale che torna vicino alle comunità. Queste sono le iniziative di cui ha bisogno Stazzema. Abbiamo visto anno dopo anno allontanarsi tanti servizi e inevitabilmente l’abbandono dei nostri territori; ma per chi, come noi, resiste e ci crede, vedere un bagliore di luce è un segno di speranza, soprattutto per i nostri figli. Così come abbiamo contestato scelte dell’amministrazione comunale che riteniamo sbagliate, ci sentiamo oggi di manifestare soddisfazione e sostegno per un’opera pubblica che va ben oltre la realizzazione di una struttura moderna e sicura per i nostri bambini".

"Cogliamo nella nuova scuola – aggiunge l’associazione – l’occasione per un risveglio delle nostre comunità e invitiamo tutti a guardare a questa opportunità con gli occhi innocenti e sognanti dei bambini. La nuova scuola offre uno spazio dove i bambini oltre a svolgere le normali attività educative potranno imparare ad osservare la natura che li circonda, apprezzandone e cogliendone i mutamenti che scandiscono il tempo e le stagioni. Inoltre è una scuola nuova, moderna e funzionale, con un’invidiabile spazio esterno, che può certamente incoraggiare nuovi iscritti e chissà, nuove future famiglie stazzemesi. Proprio alla materna di Mulina sono nate tante iniziative di valorizzazione del territorio tra le quali il Centro Estivo per bambini “Gufo Timoty”. Dalla casa di fronte alla nuova scuola, a salutare l’evento sventolavano le bandiere dell’Italia e dell’Europa: auspichiamo che sia quel piccolo sengale di condivisione per risolvere i conflitti che stanno distruggendo il mondo".

Fra.Na.