Il marmo chiama i giovani. Nuovi attrezzi per il Marconi

Fornire solide basi agli studenti nella conoscenza e nella lavorazione dei materiali lapidei in un momento delicato per il settore vista la mancanza di personale specializzato su cui le aziende stanno lanciando l’allarme ormai da diversi mesi. È questo l’obiettivo della donazione che le ditte “Landi group & Treemme“ e “Italmarble Pocai“, associate al consorzio Cosmave, hanno effettuato all’istituto “Marconi“ di Seravezza, che al suo interno contiene un percorso formativo attraverso la sezione marmo “Made in Italy” proprio per favorire il ricambio generazionale nelle aziende del comprensorio.

Le attrezzature donate ai laboratori dell’istituto spazioano dai frullini ai trapani elettrici, dai dischi abrasivi alle mole assortite, e poi ancora raspe, smerigliatrici, levigatrici, martelli pneumatici, gradini e scalpelli. "Siamo contenti di questa forte collaborazione con le imprese associate al Cosmave – dice in proposito il dirigente scolastico Lorenzo Isoppo – con le quali operiamo insieme per gli stage e che conoscono e apprezzano la nostra formazione. Grazie a queste nuove attrezzature saremo in grado di implementare la preparazione dei ragazzi e aumentare il livello di esercitazioni pratiche del nostro laboratorio. Il tutto nella speranza di essere sempre in grado di offrire professionisti preparati per il settore lapideo".