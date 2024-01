"Il mare risorsa da proteggere". E gli studenti sono i protagonisti

VIAREGGIO

Un percorso didattico che ha come obiettivo primario quello di veicolare una più efficace e corretta informazione sulla Risorsa Mare, quello di "Nauticinblu" promossa dalla fondazione ambientalista Marevivo e destinato alle ragazze e ai ragazzi degli istituti nautici d’Italia. La delegazione, che agisce sul territorio nazionale da più di 40 anni ed è nata su quello viareggino da appena due, è approdata, per il secondo anno, all’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio. "Saranno quattro giorni finalizzati a scoprire cosa fa Marevivo – dichiara Marina Gridelli, responsabile della delegazione Marevivo Toscana, alla presenza della comandante della Capitaneria di Porto Silvia Brini e del sindaco Giorgio Del Ghingaro - Dal recupero di materiali fuori uso al lancio di progetti come "bluefishers", che ha sostituito le cassette di polistirolo dei pescatori che inquinavano il mare con cassette riutilizzabili e riciclabili.

Attività indoor e outdoor per consentire ai ragazzi di sviluppare una coscienza ambientale più consapevole, sulla ricchezza del mare e sulle ripercussioni che le singole azioni e le scelte di ciascuno hanno sull’ecosistema". Quattro giorni iniziati ieri nell’aula magna dell’Artiglio, che proseguiranno oggi con l’attività di pulizia e guida ambientale alla Lecciona. Marevivo, che da tempo si batte per la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità e cura del mare, si pone l’obiettivo di fare luce sul problema della transizione ecologica: un passaggio che tutti dovremmo affrontare e di cui i giovani, soprattutto, dovrebbero essere protagonisti, e non vittime passive. Stare attenti ai rifiuti, evitare l’usa e getta, sono azioni che sembrano niente ma che invece sono tutto. Per divenire membri attivi, e consapevoli, di un cambiamento.

"Il tema è la consapevolezza – afferma infatti uno dei volontari di Marevivo –. Non vogliamo necessariamente darvi delle lezioni, ma fare in modo che riusciate a fissare dei punti. E anche farvi indignare, per capire cosa stiamo affrontando. Perché ciò che vi circonda è casa vostra, e il vostro futuro". L’attività, difatti, è rivolta ai futuri operatori del mare. Alcuni ne faranno il proprio lavoro, altri la propria passione. E per farlo, è necessario partire da un’educazione e un’informazione che li faccia crescere non solo come cittadini, ma anche come titolari del mare, per salvaguardare una città, come Viareggio, che è sul mare, ma è, soprattutto, di mare.

Gaia Parrini