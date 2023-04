Il mare magnum del lavoro al nero "Danneggiati dipendenti e aziende"

Quando Nicola Riva, sindacalista della Fiom Cgil, apprende la notizia che tre aziende della nautica sono state pizzicate dalla Guardia di Finanza per non aver presentato la dichiarazione dei redditi, la sua reazione è tutt’altro che sorpresa: "Siamo alle solite".

Riva, abbia pazienza. In che senso?

"Ovviamente, in questo ginepraio di ditte più o meno regolari c’è di tutto e di più. Ora si scoprono quelle che dovevano avere sede a Viareggio. Ma quelle che hanno sede in altre regioni chi le trova?".

Esistono anche situazioni di questo tipo?

"C’è pieno".

Una realtà di questo tipo come incide sul comparto?

"La conseguenza naturale si chiama concorrenza sleale tra imprese. Chi si può permettere di non pagare le tasse e i contributi ha un costo del lavoro più basso, ma è concorrenza sleale verso coloro che si comportano bene nei confronti dei propri dipendenti. Ne avevamo parlato con la Regione, visto che abbiamo distretto della nautica maggiore d’Italia, e quando il presidente del distretto era Poerio avevamo raggiunto un intendimento sulla necessità di stabilire delle regole per quanto riguarda il sistema degli appalti, cosa che però non ha trovato accoglimento da parte delle associazioni delle imprese".

Di recente, i balneari hanno sostenuto di non trovare personale perché tanti addetti si sono riconvertiti nella nautica. Non può andare tutto così male, no?

"Mah, chi si lamenta di non trovare personale è perché non paga abbastanza. È un fatto paradossale: se i dipendenti avessero la giusta retribuzione, il problema non esisterebbe".

Un problema evidenziato spesso è quello del lavoro grigio che ‘trucca’ i dati degli infortuni sul lavoro.

"Anche qui, il problema sicuramente esiste. Però, fintanto che non accadono incidenti molto gravi, probabilmente riescono a gestire gli infortuni in sede aziendale. Siamo abbastanza fortunati. E devo dire che almeno i cantieri maggiori si sono dotati di un sistema di controlli che funziona piuttosto bene. Fermo restando che il problema esiste, e che alle volte conta più la fortuna che non altro".

Più in generale, com’è possibile che un settore che cresce del dieci per cento l’anno viva di situazioni di questo tipo?

"Semplicemente perché non c’è una regola che garantisce gli stessi trattamenti a tutti coloro che lavorano nella filiera. Questo servirebbe anche sul piano negoziale, se si riuscisse a fare un protocollo della nautica che definisse le regole del gioco tra committenti e appalti. Ma questo, i datori di lavoro non lo vogliono. Poi ci sono le aziende committenti, che ovviamente giocano sul costo del lavoro più basso degli appalti. Giocano… lucrano".

E voi come vi muovete in questo mare magnum?

"Si fa la contrattazione aziendale laddove ci sono le condizioni, ma non sempre è così: si fa quando le persone si iscrivono al sindacato e scelgono di farsi rappresentare. Altrimenti, le condizioni economiche e normative peggiorano, anziché migliorare. Non si può andare a fare un accordo a persone che non lo vogliono. Poi c’è l’atavico problema della mancanza di controlli: gli enti preposti sono a corto di personale, e questo personale è impegnato a rincorrere le emergenze che si verificano qua e là sul territorio. Vale per gli enti ispettivi come per quelli di controllo della sicurezza ed è un problema trasversale a tutto il mondo del lavoro. Alle condizioni attuali, non c’è la possibilità di controllare. Figure di questo tipo non vengono assunte, né reintegrate quando vanno in pensione".

Daniele Mannocchi