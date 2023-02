Il mare batte in ritirata Scoperti tanti piccoli scogli vicino alla statua dell’Attesa

Da alcuni giorni assistiamo a un particolarissimo fenomeno legato alle attuali condizioni meteo: il mare si sta ritirando ed è particolarmente evidente nelle adiacenze del molo. Qui sono infatti riaffiorati scogli altrimenti coperti dall’acqua.

Il ritiro più macroscopico del mare è presso L’attesa sul molo (il vecchio scoglio di Tito). Qui, verso mezzogiorno, sotto il basamento non c’è quasi più acqua. In sostanza la spiaggia è avanzata di almeno una decina di metri. Il fenomeno coinvolge tutto il Mediterraneo da almeno 10 giorni, e in Italia è particolarmente forte a Venezia e Napoli.

E’ causato da una straordinaria concomitanza di fattori. L’allineamento di terra, luna e sole (ancora per poco) che provocano la cosiddetta marea sigiziale e una duratura alta pressione. Questa coincidenza provoca una bassa marea che nel nostro caso raggiunge gli 80-100 cm, ovvero il doppio di quella normale.