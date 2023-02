Il Marconi vince il concorso "Carnevale a scuola"

Appuntamento con la storia e l’allegria, una storia che ha origini antiche, lunga 150 anni: questo il tema del concorso 2023 indetto anche quest’anno dalla Fondazione Carnevale di Viareggio attraverso il progetto "Carnevale a scuola" e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado a cui ha partecipato anche l’Istituto Marconi di Seravezza aggiudicandosi il primo premio per il secondo anno consecutivo. Gli alunni si sono divertiti a creare materiale pubblicitario attraverso depliant informativi ed illustrativi parlando di curiosità, stranezze e di cucina di Carnevali italiani e nel mondo. La classe 2SB è risultata vincitrice e nella giornata di martedì 21 febbraio alunni e docenti hanno partecipato al corso mascherato e alla sfilata, soddisfatti e felici della vittoria, per ritirare il primo premio in piazza Mazzini consegnato da Burlamacco, Ondina, la dirigente dell’ufficio scuolastico Donatella Buonriposi e la consigliera di amministrazione della Fondazione Carnevale Monica Guidi. "Una tradizione quella del Carnevale di Viareggio famosa in tutto il mondo – dichiarano l’assessore alla scuola superiore Vanessa Bertonelli e il sindaco Lorenzo Alessandrini – ed anche occasione per intraprendere percorsi didattici che diano agli studenti la possibilità di conoscerne usi e costumi. Siamo felicissimi di questa vittoria che riguarda il nostro Istituto d’Istruzione superiore e i nostri complimenti vanno ai docenti e agli alunni che si sono adoperati per il successo di questo progetto. Un ringraziamento all’Ufficio scolastico Lucca e Massa Carrara, alla Fondazione Carnevale che ogni anno creano opportunità per gli studenti e a tutto il personale che da anni lavora a questa bellissima manifestazione"