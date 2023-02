Il Marco Polo spegne 50 candeline Da questa sera festa nel quartiere

Una bella torta con sopra 50 candeline da spegnere tutte di un fiato. Il Rione Marco Polo che inizia oggi – durerà tre nottifino a domenica sera – è pronto per tornare ad essere grande protagonista del Carnevale viareggino dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid. Lo fa con un comitato nuovo e molto ringiovanito, con una sede nuova di zecca e funzionale, proprio nella centralissima via Marco Polo, e con tante iniziative che torneranno a far sentire il profumo di Carnevale nel quartiere più settentrionale della città. "Siamo pronti - assicurano il presidente Marco Puccinelli e il consigliere Matteo Cima - per dar vita a un evento bello e partecipato. Un evento che unisce il passato al futuro perché, se è vero che vogliamo dare spazio ai giovani, con idee nuove, è altrettanto vero che vogliamo difendere la tradizione del Carnevale. Come prima cosa abbiamo fortemente voluto il ritorno della musica live carnevalesca e come seconda abbiamo allestito anche noi, esattamente come fa il Rione Darsena, una sfilata delle Maschere".

Del resto musica, cucina e maschere sono il mix perfetto per un ‘cacciucco di Carnevale’ come si deve. "Abbiamo voluto ripristinare il vecchio circuito ad anello - vanno avanti Puccinelli e Cima - per un totale di 1400 metri. Da via Marco Polo fino ad arrivare in via Venezia, passando da via Maroncelli. Sul circuito sono collocati due punti cucina, uno in via Maroncelli e l’altro in via Beato Angelico; cucina che resterà anche attiva a pranzo, su prenotazione, nei giorni dei corsi. Inoltre ci sarà tanta musica live con due postazioni, una in via Marco Polo e l’altra nella piazza della chiesa. Ad esibirsi i Posailfiasco, tutte e tre le sere, alla piazza della chiesa di Don Bosco, mentre in via Marco Polo si alterneranno Los Pinchinos al mandarino e Le Anguille Cee".

Come detto la grande novità sarà la sfilata delle Maschere. "Sfilata che - concludono - partirà alle 20,15 dalla nostra sede per allungarsi lungo il quartiere e raggiungere la zona delle cucine. A ogni maschera verrà assegnato un numero e una giuria voterà la maschera più bella. Per i vincitori c’è in palio un viaggio per due persone. Ma ci sarà un premio anche per il terrazzo più addobbato. Insomma abbiamo cercato di far tornare i fasti del passato. Vogliamo una festa, senza eccessi, ma vissuta, partecipata e soprattutto di Carnevale come è giusto che sia. Dopo lo stop forzato speriamo che la città, e sopratutto il quartiere, ci stiano accanto in questa nostra iniziativa aperta a tutte le età".

Sergio Iacopetti