Il Marco Polo ha chiuso in bellezza "Tre giorni di festa. E senza pioggia"

“Stavolta non ci piove che è andato tutto perfettamente. Siamo molto soddisfatti”. Marco Puccinelli, presidente del Comitato Rionale Marco Polo, tira un bel sospiro di sollievo e usa questa battuta materelogica per esternare la sua soddisfazione, e del Comitato intero, dopo una tre giorni vissuta con il vento in poppa. E stavolta Giove Pluvio non ha fatto dispetti.... “È proprio così - sottolinea ancora -. Purtroppo tante volte, nel corso della nostra cinquantennale esperienza rionale, il meteo ci è stato avverso, ma stavolta non è stato così e nonostante il freddo intenso le strade del quartiere hanno potuto tornare a respirare aria carnevalesca dopo 3 anni di stop forzato”.

Tanti gli aspetti positivi di questa 50esima edizione.

“In primis la partecipazione della gente in tutte e tre le serate e nonostante un circuito molto lungo quindi dispersivo. In seconda battuta l’apprezzamento dimostrato per le cucine che, dirette dagli chef Sandro Torcigliani e Gianni Fava, hanno lavorato, addirittura anche a pranzo, sia in via Beato Angelico-via Marco Polo che in via Maroncelli. Poi la Sfilata delle Maschere di venerdì sera, cosa che riproporremo nel 2024, con oltre 150 iscritti. In ultimo l’aspetto sicurezza”.

Su questo aspetto il Rione Marco Polo ha vinto la propria battaglia personale.

“Io e tutto il Comitato, compresi anche i giovani ragazzi che si sono inseriti nell’organigramma dandoci un aiuto fenomenale, volevamo evitare che accadessero risse e che la festa di Carnevale venisse scambiata per un rave a cielo aperto. Proprio per questo abbiamo difeso a spada tratta la scelta di far esibire solo gruppi live (Anguille Cee, Ponchinos al mandarino, Posailfiasco) che riproponessero il vastissimo repertorio della canzone di Carnevale. Risultato: non si è sentita nessuna ambulanza e anche i ragazzini meno interessati alla musica carnevalesca,forse, avranno imparato qualcosa”.

L’edizione 2024 si prospetta sulla falsariga di quella appena passata agli archivi?

“Sicuramente. Il format ci ha convinto e siamo felici anche per la tanta partecipazione ai concorsi ‘Addobba il tuo terrazzo’ e ‘Colora la tua vetrina’. Elimineremo dal percorso solo via Don Bosco e cercheremo di instaurare un rapporto costruttivo anche con quelle attività, ce ne sono state alcune, che non hanno contribuito alla festa, ma hanno lavorato tantissimo grazie alla stessa. Beh forse è arrivato il momento di cambiare mentalità.... Con il Rione ci si guadagna”.

Sergio Iacopetti