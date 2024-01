Il manuale del salvamento di Cardini

Il "Manuale salvamento e autosalvamento" scritto da Primo Cardini, scomparso nel marzo scorso, sarà presentato oggi alle 16 alla mutuo Soccorso. A promuovere l’iniziativa – sarà possibile acquistare il libro ad offerta, il cui ricavato secondo il volere della famiglia, andrà in beneficenza – l’Associazione Subacquei Versilia, con il patrocinio del Comune. La bozza del libro è stata completata da Cardini pochi mesi prima della sua scomparsa dovuta ad una grave malattia con cui stava combattendo da anni. L’Associazione ha voluto quindi fortemente dare seguito alla sua ultima fatica mandando in stampa il libro per poter omaggiare chi durante la sua vita ha trasferito il proprio grande amore e rispetto per il mare a tanti ragazzi.

Il volume è il frutto delle esperienze di Primo Cardini, vissute direttamente in acqua fin dai primi anni di vita, e maturate in seguito, grazie alle attività come professionista, come istruttore sportivo d’immersione subacquea e di salvamento acquatico. "Un manuale sulla sicurezza in mare – si legge nella prefazione di Cardini - un tema di grande interesse e attualità, sempre più connesso con il turismo di massa. Il mare è un ambiente bellissimo e affascinante, sia in superficie che in immersione, ma necessita di conoscenze specifiche. Questo manuale rappresenta un compendio dettagliato e, spero, esauriente delle principali norme comportamentali, destinato a tutti coloro che frequentano l’acqua: dal bagnante, a chi opera per il soccorso in mare per il salvamento, al sommozzatore e all’istruttore subacqueo". Nelle prefazioni anche quella del sindaco Bruno Murzi che parteciperà alla presentazione.