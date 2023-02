Il manifesto-omaggio di Venna svela due giri in Quaresima

Nasce da un bozzetto di Lucio Venna, realizzato con la china su un foglio di carta di zucchero, e rimasto in un cassetto per quasi un secolo, il manifesto del Carnevale 2024. E in quel ballo in bianco e nero di due maschere che s’incontrano ad un veglione, che si fondono in un abbraccio da cui sembra nascere una ’V’, ci sono tutti i colori della festa riportata alla sua essenza. L’unica licenza presa dallo studio grafico della Fondazione è stato macchiare di rosso la scritta "Viareggio", restituendo all’originale di Venna le sfumature di Uberto Bonetti e del suo Burlamacco.

Un omaggio dunque al pittore futurista che nel 1926 dedicò a Viareggio il meraviglioso Pierrot che, a bordo di una chitarra, al chiar della luna spiegata come una vela, solcava un mare di stelle filanti protagonista del manifesto del 1926. L’artista fiorentino firmò per la città un’altra locandina, nel 1928: i tre musicisti stilizzati che sembravano annunciare, con le trombe e la grancassa, l’arrivo del Carnevale al suono di "Quest’è Viareggio", inno musicale composto quell’anno da Icilio Sadun.

Dunque prosegue nel solco della dedicata d’autore la Fondazione, che già da oggi farà viaggiare il manifesto con le date della 151esima edizione della manifestazione in tutta Italia. Saranno ancora sei i corsi, tutti incastrati nel mese di febbraio e slittati in avanti di due settimane rispetto al calendario tradizionale (secondo il quale l’edizione 2024 si sarebbe dovuta aprire il 20 gennaio); con due sfilate che sconfineranno nella Quaresima. La prima sfilata è prevista sabato 3 febbraio, a ridosso della settimana ’grassa’. Giovedì 8 febbraio secondo corso, e poi a ruota domenica 11; martedì 13; domenica 18 e sabato 24 febbraio il gran finale. Ai rioni, adesso, il compito di trovare una quadra.

Martina Del Chicca