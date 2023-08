Il maniaco del semaforo Affianca ragazza in auto e si toglie la maglietta

Era in macchina ferma al semaforo di via Lungofiume, a Ponterosso, diretta a Forte dei Marmi. All’improvviso si affaccia un uomo che si tira su la maglietta e le chiede di abbassare il finestrino. Non è violento, ma molesto e insistente. La ragazza gli urla più volte di andarsene, altrimenti chiamerà la polizia. E filma tutto per lasciare una traccia dell’incubo, breve ma inquietante, vissuto martedì notte. In poco tempo il video fa il giro dei social, non solo su Facebook ma anche su Instagram, con migliaia di visualizzazioni e l’inevitabile passaparola con l’obiettivo di mettere in guardia chi dovesse transitare da quelle parti.

"Forse non era una persona stabile di mente – racconta la ragazza, che chiede di restare anonima – e anche per questo ho preferito non sporgere denuncia. Ma ho sentito il bisogno di divulgare il video per avvertire le altre persone, dato che quell’uomo potrebbe essere pericoloso. Avevo l’adrenalina a mille, poi per fortuna il semaforo è diventato quasi subito verde e sono andata via". Con un monito rivolto alle sue coetanee e non solo, vista la scarsa sicurezza della zona: "Quella zona è illuminata solo dal semaforo, non essendoci lampioni né persone a giro, specie la sera. Alla fine mi è andata bene, ma se fossi stata in scooter non so come sarebbe andata a finire".

Daniele Masseglia