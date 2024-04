Il maltempo non ferma l’esodo. La vera sorpresa sono i turisti

Non c’è sabbia del Sahara né pioggia che tenga. Il weekend pasquale ha riversato su Viareggio e sul resto della Versilia un altissimo numero di turisti, a beneficio di un’economia del territorio che ha accolto questa invasione con un sorriso grande così. Bar, ristoranti e negozi sia domenica che ieri erano pieni di emiliani e lombardi, fino ai classici fiorentini e pistoiesi e anche diversi stranieri, su tutti tedeschi e francesi. Per molti di loro è stata la prima vacanza dell’anno all’insegna del mare, dello spaghetto allo scoglio direttamente in spiaggia e del relax tra le bellezze del nostro territorio. Dalla Passeggiata al pontile di Lido di Camaiore, dal centro storico di Pietrasanta ai negozi del lusso di Forte dei Marmi, senza dimenticare l’Alta Versilia: il “ponte“ appena trascorso ha regalato un assaggio d’estate niente male.

E pazienza se in certi momenti l’ombrello è stata una necessità. Quando si è in vacanza anche la pioggia ha un altro fascino, soprattutto se fornisce l’occasione di ripararsi in un ristorante vista mare, in un museo o nelle gallerie d’arte. Ma in questi casi ci si accontenta anche della bellezza naturale delle nostre località, bastava vedere quanti telefoni sono stati puntati sugli edifici liberty che incorniciano i viali a mare, sulla Torre Matilde, il molo o i cantieri della Darsena. E poi tutti in macchina alla scoperta dei centri storici di Camaiore e Pietrasanta o del fascino di Torre del Lago e del Massaciuccoli. Un weekend utile e dilettevole: da chi ha dato una sistemata alla casa di proprietà fino a coloro che si sono riversati sull’arenile alla ricerca dello stabilimento balneare in cui prendere la tintarella nei prossimi mesi e spesso individuando fin da ora l’hotel più vicino e conveniente. Altro che uova di cioccolato: la vera sorpresa l’hanno portata gli eterni innamorati della Versilia.

Daniele Masseglia