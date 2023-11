Il maestro Bocelli da oggi concessionario anche del bagno Italia

Andrea Bocelli ha formalmente acquisito le chiavi dell’adiacente bagno Italia che permetterà il raddoppio dell’Alpemare. L’artista è infatti subentrato nella concessione dello stabilimento sul lato nord, dopo l’anticipata volontà di ampliare l’offerta di servizi. Proprio in queste settimane sarebbe in via di composizione il pool di progettisti a cui spetterà il compito di ’pensare’ l’Alpemare del futuro: sicuramente le nuove cabine e attrezzature saranno omologate in continuità con il caratteristico color verde acqua tipico dello stabilimento; altra certezza è la creazione di una piscina (da verificare se potrà essere pronta già per il 2024) oltre, ovviamente, alla possibilità di allargare il numero dei punti ombra, attualmente insufficienti a dare risposta al gran numero di clienti stranieri interessati a trascorrere le vacanze sulla spiaggia della famiglia Bocelli.