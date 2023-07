Il luogo del pensiero Un omaggio a Gaber "Il nostro cantastorie torna nella sua Viareggio"

VIAREGGIO

Galeotta fu la mostra del Signor L. (al secolo Sandro Luporini) del novembre scorso alla Galleria di Arte moderna e contemporanea. Davanti alle ’marine’ del pittore viareggino tra una parola e l’altra è nata l’idea. Così, oggi, Giorgio Gaber torna a casa. "Nella ‘sua’ Viareggio, perché – racconta Dalia, la figlia del cantautore scomparso venti anni fa – qui è nato il teatro canzone di cui mio padre Giorgio e Sandro Luporini sono stati la massima espressione". E da quella mostra “galeotta“ il sindaco Giorgio Del Ghingaro annuncia "un percorso rinnovato che si consolida di nuovi eventi e di nuove amicizie. Una diversificazione rispetto al passato che è già corollario di emozioni affinché Gaber sia ricordato in città".

Sono queste le fondamenta da cui nasce "Il luogo del pensiero". "Non il vecchio Festival Gaber – puntualizza il sindaco Del Ghingaro – ma qualcosa di nuovo appunto che nei prossimi anni diventerà un appuntamento sempre più articolato. E che avrà base nella nostra città". Non certo una casa. È qui che una sera Giorgio Gaber e la moglie arrivarono per salutare l’amico Luporini e finirono per dormire in macchina. Affascinati dalla bellezza di Viareggio. E che ispirò appunto il brano che darà il nome al nuovo appuntamento: "Il luogo del pensiero un rifugio dove mettersi al riparo dall’affanno del presente e del futuro uno spazio abitato dalle cose più vere come un piccolo mondo che io possa contenere".

Ecco quindi gli appuntamenti che saranno contenuti all’interno della manifestazione. Si inizia con lo spettacolo di Andrea Scanzi in Piazza Mazzini il prossimo 28 luglio, mentre il giorno successivo Rossana Casale, cantante e autrice viareggina, in occasione del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci, sempre in piazza Mazzini eseguirà alcuni brani di Giorgio Gaber, accompagnata al pianoforte da Luigi Campoccia. Mentre il 3 agosto ci sarà il concerto di Neri Marcorè: ‘Gaber canzoni e monologhi’ al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. E poi la grande chiusura il 5 agosto con ’Le strade di notte’ che da piazza Mazzini si snoderanno sin sulla spiaggia nel format affidato alla direzione artistica di Gian Piero Alloisio.

Tommaso Strambi