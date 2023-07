Il Lungomare si tinge di "giallo" Gori presenta ’La libraia di Stalino’

Terzo appuntamento, domani alle 21.15 con “Viareggio - Lungomare di libri”, il nuovo ciclo di incontri dedicato agli scrittori in programma quest’estate alla libreria Lungomare, sulla Passeggiata di Viareggio a pochi passi dal Grand Hotel Royal. Ospite della serata sarà Leonardo Gori, uno dei principi italiani del giallo, inventore del capitano Arcieri, personaggio amatissimo dai lettori. A Viareggio, Gori presenterà “La libraia di Stalino” (Tea), ultima indagine del celebre carabiniere che lavora per il servizio di informazioni militare (Sim) e che – nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale – viene inviato in Russia per dare la caccia ad una spia inglese che si nasconde in un ospedale militare italiano. Un’avventura che lo porterà a scoprire le atrocità della guerra e i segreti più inconfessabili della crudeltà umana. A dialogare con l’autore sul palco di “Lungomare di libri” sarà Stefano Pasquinucci.