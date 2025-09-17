Il lungomare come palestra. Torna "Sport e fitness". Weekend tutto da vivere

Praticare la disciplina favorita, cimentarsi in quelle mai provate prima d’ora, apprendere i sani valori dell’agonismo. Tutto questo lungo i due chilometri di lungomare pronti ad accogliere un vero e proprio villaggio dello sport alla presenza di oltre 90 realtà sportive, più due spiagge e tre aree palco in piazza Lemmetti, piazza Principe Umberto e piazza Matteotti al pontile. Lido di Camaiore è pronta ad ospitare la XIII edizione di "Sport e fitness", di scena sabato 20 e domenica 21. La manifestazione è promossa dal Consorzio di promozione turistica con il contributo e la collaborazione del Comune, il patrocinio del Coni provinciale, di "Sport e Salute" e del Comitato italiano paralimpico Toscana.

Il taglio del nastro è fissato sabato alle 11,30 al pontile. Poi via a due giorni di esibizioni, attività sportive, tornei, talk show e dibattiti, musica, fun zone, ospiti d’eccezione, animazioni e attività dedicate ai più piccoli. Ospite d’onore sarà Roberto Pruzzo, ex bomber e allenatore, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano oltre che "bandiera" dello scudetto della Roma negli anni ‘80. Nei talk e sul palco si alterneranno alla conduzione Sara Santucci, Simone Ferro e Lorenzo Amatulli. Domenica invece il ricco programma di interviste, esibizioni e performance partirà alle 15. La piazza del pontile si tingerà con i colori splendenti del "Memorial Zumba" con una multi-zin class dedicata alla compianta insegnante Silvia Solidoro Tommasi, e inoltre sarà presente Acsi Surfing con un’area dedicata a sport e inclusione tra attività di avviamento al surf, prove gratuite di tiro con l’arco in collaborazione con "Kentron Dard" e giochi e attività speciali di "Pompieropoli", oltre alla presenza di "Fiori di Loto" e "Weelchair hockey". Sempre al pontile è attesa anche la brigata paracadutisti "Folgore" di Pisa. Sul lungomare ci sarà poi un ring per i campioni della boxe, tra cui Marvin De Mollari (campione italiano pesi leggeri 2022), e grazie alla collaborazione con "Nuovo mondo fitness city wellness" davanti al "Marilena" sarà allestito un campo da squash dove tutti potranno provare gratuitamente questo sport alla presenza di José Facchini, pluri-campione italiano e oggi istruttore federale.

La novità di quest’anno sarà l’Area benessere realizzata in collaborazione con Acsi e Mosaica. Uno spazio dedicato al benessere in ogni sua forma – fisico, mentale e interiore – pensato per offrire momenti di equilibrio, armonia e cura di sé. Quest’idea è supportata dal "Centro medico specialistico" di Lido di Camaiore (Medicina dello sport) e da "ortopedia Michelotti" con l’obiettivo di dare valore alla salute e alla prevenzione. In piazza Lemmetti, infine, ci sarà un villaggio allestito da "Sport&Salute" con campi di pallavolo e basket, tatami per le arti marziali e pista di atletica.