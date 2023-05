Il lungo week-end in rosa Ad attendere Giro d’Italia anche il carro di Allegrucci

Cultura, talk, show cooking, musica, spettacoli, gastronomia. Il fine settimana di Viareggio si tinge di rosa con una tre giorni di appuntamenti organizzati dal Comune di Viareggio, in collaborazione con le tante realtà del territorio, dai privati alle associazioni di volontariato a quelle di categoria, per aspettare la carovana del Giro d’Italia che farà tappa in città il 16 maggio. Ad accogliere la volata ci saranno quattro yacht alla fonda davanti piazza Mazzini, il rientro della flotta dei pescherecci in parata, e il carro "Una storia fantastica" di Jacopo Allegrucci, vincitore della centocinquantesima edizione del Carnevale di Viareggio.

Il lungo week-end rosa si apre dunque sabato in piazza Puccini, animata dalle 11 alle 23 con talk, sport, moda e spettacoli. Sul palco, a cura di Hotel Esplanade, si alterneranno ospiti locali e nazionali dallo show cooking con il masterchef Antonio Lorenzoni al dj set di Angelo Baiguini di Rtl 102.5 e Mauro Miclini di M2O. Special guest Paolo Ruffini.

Domenica invece sarà protagonista Torre del Lago: dalle 15 alla mezzanotte sarà festa lungo il viale Puccini, dalla chiesa fino a via Trittico. Ci saranno giochi per bambini, uno stand specializzato con dimostrazioni di biciclette sportive, da passeggio e a pedalata assistita. E poi la ciclopedalata in rosa, lungo viale Puccini, il Belvedere, le Carbonaie e ritorno con ritrovo alla chiesa di San Giuseppe alle 14,45 e partenza alle 15, organizzata dall’associazione Uoei. Alle 17 concorso “La torta per la mamma“ e a seguire aperitivo e la cena in strada organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago. Musica e intrattenimento a cura di Radio Bruno. Nel frattempo lungo la Passeggiata di Viareggio, a partire dalle 15,30, si esibirà la “Large street band“, 20 elementi per un mix irresistibile di energia tra il funky e il Jazz e la strada che diventa palcoscenico.

Lunedì l’aperitivo in porto, piazza Don Sirio Politi, a partire dalle 18,30, a cura del Carnevaldarsena e della Cittadella della Pesca. Per l’occasione sono stati realizzati 200 bicchieri in edizione limitata che potranno essere acquistati nel corso dell’evento e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla cooperativa Crea. Ogni bicchiere da diritto a una degustazione di vini Astoria, sponsor del giro. La serata sarà accompagnamento della musica del complesso la “Bicicletta a righe“ . "E’ una bella iniziativa per rendere omaggio alla corsa più importante del nostro Paese, il Giro d’Italia - sottolinea Alessandra Malfatti della Cittadella della Pesca, consigliera di Fedagripesca Toscana -. Siamo contenti di averla organizzata, anche perché il ricavato andrà interamente in beneficenza". A seguire, cena sotto le stelle, nei locali della Passeggiata con allestimenti e dress code rigorosamente rosa.