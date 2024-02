Il luna park è stato prorogato fino a domenica sera. Le attrazioni restano soltanto nella zona inferiore

Visto il notevole afflusso di giovani e di famiglie intere con bambini, gli operatori del “Luna park di San Biagio“ hanno deciso di prorogare lo spettacolo in piazza Tommasi, all’ex Pesa, fino a domenica. In formato ridotto, però. I gestori del parco divertimenti, esercitando l’opzione a loro consentita, hanno deciso infatti non solo di prolungare la permanenza a Pietrasanta di una settimana rispetto al termine prefissato, ma di occupare solo il parcheggio inferiore, lato sottovia Avis. L’area superiore è tornata quindi disponibile per il parcheggio. Gli orari di apertura del luna park restano invariati, ossia nei feriali dalle 15 alle 20, e domenica anche la mattina dalle 10,30 in poi. L’unica incognita è il meteo, viste le previsioni tutt’altro che soleggianti che oltre a rovinare eventualmente il luna park impedirebbero anche l’uscita dei carri del primo corso mascherato di domenica.