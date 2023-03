Il lìder Massimo dice no "Non lavoro per me" Ma in nome dell’unità è più papabile di altri

di Beppe Nelli "O Roma o morte". Ma anche "O Roma o Orte", battuta fulminante di Mino Maccari. Chi fa politica chiede 100 per avere 50, come al gran bazar. Perché i giovani vanno alla guerra. "Poi vengono i vecchi e fanno la pace", dice il Principe Feisal nel film "Lawrence d’Arabia". Il centrodestra di Pietrasanta ha consumato i candidati di bandiera delle comunali di maggio in mesi di scontri e fughe in avanti. Così l’ultima proposta di Forza Italia, la "terza via", sta facendo riflettere gli alleati-avversari, Lega e Fratelli d’Italia. In termini "pop", tra due litiganti il terzo gode. La presa di posizione di Forza Italia sulle candidature toscane è avvenuta alla presenza "pesante" del coordinatore nazionale enti locali Maurizio Gasparri. La frase che ha sparigliato i giochi di Fdi e Lega è questa: "L’auspicio è convincere tutti gli alleati a convergere sul sindaco uscente Alberto Giovannetti e far ritirare l’antagonista di coalizione Massimiliano Simoni. Ma esiste anche un’apertura sull’ipotesi della ricerca di un terzo candidato (Giovannetti e Simoni dovrebbero fare un passo indietro) che possa mettere d’accordo tutti e tre i partiti del centrodestra". Un viatico vero e proprio. Talché il sindaco uscente ha detto: "Ho piena fiducia nei...