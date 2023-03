Il Gruppo Sbandieratori di Ripa fa incetta di medaglie a Cerreto

Si Rip...arte da Cerreto. Ripa festeggia i suoi giovani atleti, sbandieratori e musici, che domenica scorsa hanno fatto il loro esordio col botto. Il Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre di Ripa di Seravezza ha preso parte al suo primo torneo stagionale, il XII Torneo Indoor “Città di Cerreto Guidi”, dove si è presentato nelle categorie Esordienti, Giovanili e Under 15, in ben sette specialità con nove sbandieratori e dodici tamburi, supportati da una numerosa e calorosa tifoseria che fin dal mattino ha colorato il campo di rosso e di verde creando un’atmosfera di grande sostegno per i giovani in gara. Cospicuo il bottino di medaglie, ampiamente meritate, che ha appagato il lavoro fatto in questi mesi dai ragazzi che hanno portato in alto i colori della Contrada La Lucertola. Ma non finisce qui: i ragazzi della contrada infatti saranno impegnati a breve in altri tornei e tutti i paesani potranno continuare a sostenerli dopo questo inizio davvero promettente.