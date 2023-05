Il grido d’allarme di chi ci lavora Nella morsa di ladri e spacciatori

Alla fine, la Pineta è stata liberata da una ventina di sacchi di rifiuti. Non pochi. Un lavoro encomiabile, quello dei giovani studenti del Classico e dei volontari di Fare Verde, sotto l’egida del Consorzio di Bonifica. E tuttavia, la plastica nei fossi e tra i sentieri è solo la punta dell’iceberg dei problemi della Pineta di Ponente. Una parco urbano di piccoli chioschi, giochi per bambini, aree adibite al fitness e zone in cui far scorrazzare i propri animali d’affezione, che al calar della sera si svuota inevitabilmente. La pineta, accogliente di giorno, diventa una giungla di notte. Subentra lo spaccio, o peggio. Lo sanno bene gli esercenti che lavorano in zona, prima fra tutti la titolare della Boutique del Cocomero che ha iniziato questo primo scampolo di pre-stagione estiva alla media di un furto ogni tre notti. "Non sono l’unica a esser stata vittima dei ladri – ha ricordato Francesca Poliziani, anima del locale – ma di certo merito la medaglia d’oro". Difendersi è impossibile: lei ha provato a più riprese, installando telecamere e allarme, passando notti insonni di fronte ai monitor per la preoccupazione. "L’unica cosa che mi resta da mettere attorno al locale è il filo spinato". La situazione è talmente pesante che è stata avanzata l’ipotesi di chiedere aiuto al prefetto. La paura di danni e furti prosciuga energie, e da qui a ottobre la stagione è lunga e faticosa.

Non sono soltanto i commercianti a storcere il naso di fronte ai problemi della pineta. "Vengo qua tutti i giorni a respirare aria fresca – racconta un distinto signore che si gode un attimo di riposo seduto su una panchina, con la bicicletta bene in vista di fronte a sé – e più di una volta mi è capitato di vedere personaggi un po’ equivoci barcollare tra le piante. La pulizia? Una volta questa zona era più sporca, ma in certi punti si trovano ancora le siringhe". Una preoccupazione costante, soprattutto per le famiglie che cercano svago nelle aree giochi. "Speriamo che mettano mano alla svelta all’ex Teatro Estate – si lamenta una giovane madre –; non è possibile che a due passi da un’area dove si concentrano bambini piccoli ci sia un tale degrado. Non solo è pericoloso in generale: le aree abbandonate diventato subito preda di frequentazioni che qui non ci dovrebbero stare". Problemi annosi, quella della Pineta di Ponente. Un braccio di ferro tra la gente normale e il malaffare che sembra non avere fine.

DanMan