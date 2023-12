Il grido d’allarme degli infermieri: "La sera finiscono anche le barelle"

Ci prendono per mano per portarci in quelle corsie d’emergenza, "dove i pazienti aspettano in barella anche per 72 ore che si liberi un posto letto nei raparti ospedalieri sempre saturi". E attraverso la loro denuncia pubblica i delegati del Nursind, il sindaco degli infermieri, raccontano come si vive, ogni giorno, nel Pronto Soccorso del “Versilia“.

L’impatto, a cui non ci si abitua mai, "è da scenario quasi apocalittico – spiegano Maurizio Ravecca e Paola Costagli –: con le sale ambulatoriali perennemente occupate dai pazienti che non possono continuare il loro percorso verso le sale di osservazione, poiché – anche quelle – sono già sovraffollate di pazienti in attesa di destinazione verso i reparti di assegnazione (in media 20 persone sono in attesa di un posto letto)". E spesso la sera, ancora prima della mezzanotte, "non ci sono più barelle libere, con la possibilità che i pazienti si ritrovino ad attendere in ambulanza". Il fine settimana la situazione è sempre più critica, "poiché si contrae l’assistenza territoriale" e nel Pronto Soccorso si trova l’unica risposta ad un dolore, all’affanno, alla paura...

In questi giorni, appesantiti dal picco influenzale e dalla recrudescenza del Covid, basta affacciarsi nei corridoi per rendersi conto della situazione: "Malati “sospesi” nel limbo ospedaliero che – proseguono i sindacalisti del Nursind – attendono consulenze, terapie, radiografie, flebo, qualcosa con cui trovare ristoro (un piccolo pasto), e barelle occupate ovunque". La quasi totalità dei pazienti "sono malati cronici, persone fragili, non autosufficienti, bisognose di un’assistenza complessa e continua".

Pazienti che, durante i picchi d’afflusso, si sono ritrovati a trascorrere anche tre giorni di degenza su quella barella prima di trovare spazio nei reparti, specialmente quelli medici "che sono inesorabilmente sempre occupati nella loro disponibilità di posti letto. Evidentemente – osservano i sindacalisti – insufficienti". Malati che dunque restano "in carico al personale del Pronto soccorso, che contestualmente – spiegano gli infermieri – deve fornire assistenza e cure anche ai nuovi pazienti". A complicare il quadro, già critico, anche la mancanza di ambulanze al momento delle dimissioni di persone non autosufficienti; "che dunque non possono tornare a casa e che di conseguenza prolungano, in maniera impropria, la loro permanenza sulle barelle del presidio".

Non solo, gli operatori sanitari del Versilia devono "sopperire continuamente a criticità che poco hanno a che vedere con il bisogno di salute: lava padelle inutilizzabili che aspettano da mesi pezzi di ricambio, con un conseguente aumento del rischio di infezioni; elettrocardiografi per la maggior parte in assistenza poiché non funzionanti; il puntuale blocco dei sistemi informatici, più volte segnalato agli organi competenti, che regolano tutti i processi di accettazione: identificazione, esami ematici e radiologici. Un disservizio che "rende rischioso e estremamente difficoltoso il processo che deve seguire il paziente in tutte le fasi di cura".

Secondo il Nursind "Non basta più l’alta professionalità e la buona volontà dei lavoratori del Pronto Soccorso per garantire la funzionalità del dipartimento". Ma servono nuovi ingressi e assunzioni "che sanino l’emergenza organizzativa di tutti i settori. Mancano all’appello – concludono Ravecca e Costagli – decine di professionisti sanitari che possano consentire una riorganizzazione territoriale e di aumentare il numero dei posti letto delle cure intermedie, così da ridurre la pressione sui reparti di emergenza e di medicina interna".