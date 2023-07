Il grande dono di Leonardo "Mia figlia vive grazie a lui"

Il destino di due mamme si incrocia grazie a un filo sottile che unisce la vita e la morte. Da una parte Manuela Guidi Pardini, madre di Leonardo Brown, che ha deciso di donare gli organi di suo figlio scomparso a 21 anni in seguito ad un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto insieme alla fidanzata Emma, che sta ancora lottando in ospedale. Dall’altra Mara Veronesi di Arezzo, la mamma di Valentina Castelli che ha 43 anni e per continuare a vivere ha bisogno di un trapianto di rene.

Nella notte una telefonata di speranza…

"Tra due ore devi essere al centro trapianti di Siena, hanno detto a mia figlia Valentina, c’è un organo compatibile. Un ragazzo è morto dopo giorni di coma in cui era finito in seguito ad un incidente stradale".

La corsa verso l’ospedale l’11 luglio, in sala d’attesa mentre Valentina viene preparata per l’imminente intervento, con marito e altra figlia avete ingannato il tempo leggendo il giornale, e?

"Mio marito legge tutti i giorni La Nazione e proprio martedì 11 luglio mentre aspettavamo l’intervento abbiamo letto la notizia di un ragazzo, Leonardo Brown di 21 anni morto in seguito ad un incidente stradale a Viareggio, di cui la famiglia aveva disposto il giorno prima la donazione degli organi, non abbiamo avuto dubbi, per noi si trattava del donatore di Valentina"

In questi casi ovviamente vige il massimo anonimato…

"Sì, dall’ospedale non abbiamo avuto conferme, quanto al donatore sapevamo solo che si trattava di un ragazzo di 21 anni risultato dalle analisi compatibile con Valentina, che era morto per un incidente stradale. Tramite gli articoli di giornale sono riuscita risalire al nome del ragazzo, ho visto le sue foto, poi ho trovato il nome della mamma e l’ho contattata sui social".

Cosa ha detto alla mamma di Leonardo?

"E’ stato emozionante e commovente. La signora ha confermato e mi ha ringraziato, era felice di avere avuto notizia del trapianto di rene. Le sono vicina, capisco il suo dolore. Mia figlia ancora è ricoverata ma sta bene e l’intervento è andato come speravamo".

Quando è iniziato il calvario di Valentina?

"A 17 anni per una malattia immunitaria, i suoi reni si ammalano quando fa il liceo. Fino a 29 riesce ad andare avanti sempre seguita dalle cure dei medici. Poi qualcosa non funziona più: o dialisi o morte, è il verdetto"

Il primo trapianto grazie ad un rene della mamma?

"Si le ho donato uno dei miei reni e le ho regalato altri 13 anni di vita. Poi l’organo ha ceduto di nuovo, non ero tanto giovane il trapianto l’ho fatto quando avevo 60 anni. Valentina a quel punto viene messa in lista d’attesa per un trapianto da donatore".

Fino alla chiamata nel cuore della notte di martedì 11 luglio…

"La prima chiamata 6 mesi fa, ma poi c’’era un’altra persona davanti a lei in lista d’attesa. Poi la telefonata dell’11 luglio: “tieniti pronta c’è un rene compatibile, tra due ore devi essere a Siena“ le hanno detto. Nel pomeriggio dello stesso giorno l’operazione che le ha salvato la vita mentre noi abbiamo appreso dal giornale l’identità del donatore".

Raccontare è un modo per sensibilizzare alla donazione degli organi?

"Racconto questa storia per ringraziare il gesto d’amore della mamma di Leonardo che è stata favolosa, nel dolore ha salvato non solo la vita di Valentina, ma anche quella di molte altre persone ridando speranza a tante famiglie come la nostra, e per sensibilizzare verso la donazione di organi. Una pratica che salva la vita e aiuta a dare un senso al dolore riuscendo ad andare oltre la morte".

Angela Baldi