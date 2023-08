Il grande cuore Lions di Viareggio batte per il Dopo di Noi - Beneficenza Lions Viareggio

VIAREGGIO

Partecipazione delle grandi occasioni alla festa di beneficenza organizzata dai Lions dei Club Viareggio-Versilia Host e Viareggio-Riviera. Nella splendida cornice del tramonto della darsena viareggina oltre 200 tra Soci Lions e ospiti hanno trascorso una piacevole serata accompagnata dalla musica del Dj Andrea Paci, anch’egli Socio Lions. Presenti le massime autorità lionistiche tra i quali il governatore Alberto Carradori ed il 2° vice-governatore Gilberto Tuccinardi. I fondi raccolti durante la serata sono stati donati alla Associazione Italiana Persone Down, rappresentata dalla dottoressa Angela Bertacchi, per la costruzione del centro “Dopo di noi”. "Una splendida e partecipata serata", commenta il presidente del Club Viareggio-Versilia Host Luca Lunardini. "Essere Lions significa trovarsi in amicizia per meglio servire gli altri. Un grande grazie a tutti i soci che, come sempre, in puro spirito di volontariato, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, alla ditta di floricoltura Maffucci che ha donato l’addobbo floreale e al Dj Andrea Paci che si è prestato a rallegrare la serata con la sua indiscussa professionalità".