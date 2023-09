Il gran rifiuto dell’ammiraglio e l’addio a Viareggio

La partita per l’Autorità Portuale va avanti dalla primavera del 2022. All’epoca l’amministrazione comunale aveva proposto l’ammiraglio Giuseppe Tarzia. Ma il governatore Eugenio Giani, dopo un braccio di ferro e la modifica della legge regionale, ’impose’ la nomina dell’architetto Alessandro Rosseli. Una mossa ’’d’imperio’’ non digerita dal sindaco Del Ghingaro che rispose con un ricorso al Tar. E dopo un anno i giudici amministrativi gli hanno dato ragione annullando la nomina di Rosselli. Giani ha fatto due nomi (Del Dotto e Giannecchini), Del Ghingaro invece riproposto l’ammiraglio Tarzia che, poi, a sorpresa si è ritirato. E ha lasciato anche il suo incarico di consulente in Comune.