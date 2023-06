Il gran finale della "Prima Estate" Bu Cuaron e l’arte di essere autentici

di Daniele Mannocchi

Non si può capire la musica di Bu Cuarón, senza conoscere il suo percorso. A quattro anni ha iniziato a suonare il piano e a cinque il violino. A 11 già componeva musica e a 13 ha scoperto la passione per la produzione e la cura del sound. E oggi, a neanche 20 anni (li compirà la vigilia di Natale), la figlia del regista pluripremiato agli Oscar Alfonso Cuarón ha un Ep in uscita in cui canta in tre lingue: inglese, spagnolo e italiano. È il suo l’ultimo nome annunciato per la line up della "Prima Estate": la giovane cantautrice italo-messicana sarà di scena domani, nella serata dedicata alla musica elettrica ed elettronica.

Cuarón, lei fa musica fin da piccola. Quando ha capito che sarebbe stato il suo mondo?

"Non potrei dire un momento specifico. Come tutto nella vita, è stato un lungo processo. La musica, per me, è stata un elemento necessario e inevitabile da sempre. Scrivo canzoni fin da quando sono bambina e ho vissuto un crescendo che mi ha portato a 12 anni a scrivere produzioni più complete, e a 14 a spostarmi a un livello più professionale. Scrivo e produco canzoni perché lo voglio e perché mi diverte un sacco".

Lei sa cantare, suonare, produrre, mixare... Quanto è importante questo background nella sua produzione?

"È il mio lavoro, è la natura delle mie canzoni: ho bisogno che suonino esattamente come le sento nella mia testa, e ora ho un linguaggio tecnico che posso usare per esprimermi. Il fatto di non averlo avuto mi ha dato la spinta per crearmelo. È stato un processo molto naturale che ha a che fare con una questione di visione e controllo. Oggi c’è una sottile linea rossa tra il contenuto e l’arte, e nel contenuto c’è anche il prodotto. Per me è super importante essere autentica come artista e non far vincere il consumismo".

Nella sua vita ci sono anche tanti luoghi, uno dei quali è Pietrasanta. Che emozioni le dà il fatto di esibirsi a due passi da casa?

"È stranissimo, uno shock totale. Credo che in parte ci sia in gioco una certa pressione che mi sto mettendo da sola. Ma devo dare indietro quel che questo Paese ha dato a me. Ho invitato anche i miei maestri, i miei professori, gli amici e la mia famiglia. Non ho idea di come sarò sul palco. Ho una canzone, ’Sei’, che ha un suono elettronico riconducibile alla sfera inglese, ma che essenzialmente rimanda alla cultura italiana: spero che questo aiuterà a connettere pubblico e palco".

Nella sua vita ci sono diverse culture che si incontrano.

"Ho sempre parlato in tre lingue e non riesco a immaginarmi produrre e scrivere senza. Credo sia stato un privilegio enorme: queste influenze italiane, messicane e inglese mi hanno dato la possibilità non solo di connettermi con il suono e la cultura di ogni Paese, ma di poterli mischiare e creare canzoni che suonano in una lingua, ma hanno lo stile di un’altra cultura".

Quanto è difficile nel mondo di oggi essere originali e autentici?

"Se tu per primo non ti definisci, le altre persone lo faranno per te. Vale nella vita come nell’arte. Siamo in un’era di high modernity in cui il consumismo è l’attore protagonista. Per questo credo sia importante, in un ambiente come quello musicale che ormai è saturo, cercare il proprio istinto. La me stessa di 14 anni scriveva senza pensare, c’era un input spontaneo, creativo, che esce quando sei piccolo e non hai ancora la concezione di ’giusto’ o ’sbagliato’ nell’arte. Ho dovuto lavorare per cercare di creare qualcosa che era nella mia essenza".

Domani ci sarà anche suo papà?

"Sì, tutta la famiglia. Anche i cugini dal Messico. Ho un po’ paura, ma sono contenta".