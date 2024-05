Il Giro d’Italia si tinge d’oro. Brindano alberghi e negozi: "E ora non c’è due... senza tre"

La maglia è rosa, ma il Giro è d’oro. Grazie ad un zoccolo duro di appassionati del ciclismo, che porta sulle strade di montagna, di mare, di collina, di lago e anche sterrate – quelle bianche di Siena sono state protagoniste delle tappa toscana – circa 8 milioni di spettatori. Un pubblico incurante della pioggia e del sole che, nonostante una diretta televisiva che copre tutto l’evento, seguito nel mondo da oltre 700 milioni di spettatori di 170 Paesi, affolla i cigli della provincia come quelli dei capoluoghi. Per spingere il sogno di un campione.

E del giro intorno al Giro d’Italia ha beneficiato (parola delle categorie economiche) anche Viareggio, con la partenza della carovana rosa dal Belvedere di Torre del Lago; e più in generale la Versilia, che il giorno precedente, passando da Seravezza, Pietrasanta e infine Camaiore, ha accolto il passaggio delle quinta tappa Genova-Lucca. "Dal Magno, dove mercoledì i ciclisti si sono arrampicati per poi scendere in volata verso le Mura del capoluogo, fino alla frazione Pucciniana, da cui il Giro d’Italia è ripartito giovedì, bar e ristoranti hanno lavorato come in una bella domenica di sole. E forse di più – dice il presidente di Confesercenti Francesco Giannerrini –. Hanno lavorato gli alberghi, e anche i B&b e i camping di Torre del Lago. Sembrava di vivere un fine settimana in piena estate, e invece parliamo di due giorni lavorativi di bassa stagione. Bello anche l’abbinamento delle due tappe, nel segno di Puccini, per celebrare il centenario della sua morte e promuovere le iniziative che caratterizzeranno tutto il 2024".

E non è finita, perché l’indotto che il Giro è in grado di portare si misura col tempo. "La cartolina del nostro territorio, le immagini trasmesse in tv e condivise sui social, che raccontano le nostre eccellenze, sono una pubblicità enorme. Di cui il settore turistico raccoglierà i frutti quest’estate, e forse anche la prossima". Quindi "Il Giro d’Italia – secondo la presidente degli albergatori di Viareggio, Sandra Lupori – non deve essere percepito come una spesa, ma come un investimento". La città quest’anno ha accolto cinque squadre, numerosi sponsor "e anche tantissimi appassionati. Venuti da tutta Europa e non solo. Hanno pernottato mediamente due giorni, quello dell’arrivo lucchese e della partenza da Torre del Lago". E come si dice "Non c’è due senza tre – conclude Lupori – . Ci auguriamo che il Giro ripassi da qua, anche nel 2025".