Il giornalista Gracis al Teatro Manzoni

Un elogio al pensiero critico, positivo e al beneficio del dubbio, in cui si spazia dal giornalismo indipendente all’attualità, dalla filosofia alla nuove forme di resistenza e disobbedienza. Un’esperienza in cui il pubblico si diverte, si indigna, si mette in discussione e si emoziona, portandosi a casa spunti di riflessione, domande e pillole di consapevolezza. Sarà questo lo show di Matteo Gracis, giornalista e pensatore libero che ha scritto anche diversi libri che si svolgerà mercoledì alle 21,15 al Teatro Manzoni a Massarosa. Biglietto unico a 15 euro, prenotazione obbligatoria al 333 8095928. Il tutto in attesa del concerto-tributo a Lucio Dalla previsto per sabato 4 marzo con la band “La cerchia di Dalla“.