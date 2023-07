Il genio di Kan Yasuda in vetrina

La Terrazza della Repubblica è dedicata a un altro degli artisti più apprezzati a livello internazionale. Il Comune ha collocato nove opere in bronzo di Kan Yasuda che resteranno per tutta l’estate per aprire una collaborazione che nei prossimi due anni vedrà l’artista esporre sulla spiaggia davanti a piazza Mazzini e nel 2024 al momento delle celebrazioni pucciniane, a Torre del Lago. "Sulla scia di quanto sperimentato lo scorso anno – racconta l’assessore alla cultura Sandra Mei – la Terrazza diverrà un luogo unico dove vivere la bellezza delle opere d’arte. Il percorso proseguirà con un’installazione sulla spiaggia, in una scenografia fantastica come Piazza Mazzini, e culminerà nel ’24, anno del centenario della morte di Puccini. Per l’occasione, in sinergia con la Fondazione Festival Pucciniano, sarà organizzata una serata eccezionale al di fuori del cartellone del festival, con una riproposizione della strepitosa Madama Butterfly che è nata dalla collaborazione tra Kan Yasuda e il Pucciniano".