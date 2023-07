Il gelato, gustoso rimedio contro la calura

Il rimedio più semplice e gustoso per contrastare il caldo infernale? Un gelato. Banale, ma vero. Patrizia Pellegrinetti, titolare della gelateria Nilo’s in via Fratti lo sa bene. In questi ultimi giorni la sua gelateria è un punto di riferimento e di ristoro per grandi e piccini. "In questi giorni, dopo una stagione estiva partita a rilento, si lavora di più", racconta

Perchè scegliere il gelato?

"Il gelato rappresenta un rimedio semplice a portata di tutti per affrontare queste temperature. Ha tre caratteristiche, rinfresca, sostiene e gratifica. Regala una pausa in giorni bollenti"

Quali gelati scelgono i clienti?

"I gelati di frutta, i sorbetti, ma anche i gelati più tradizionali come la crema e la panna".

In questi giorni torridi è cambiata la tipologia dei clienti e le fasce di orario?

"I ragazzi vengono la sera, perchè di giorno sono al mare. Le famiglie con bambini scelgono a pranzo e a cena di pasteggiare con il gelato facendosi consigliare da noi. Anche gli anziani scelgono di rinfrescarsi con un gelato. Inoltre negli ultimi giorni sono aumentate anche le presenze dei turisti non solo italiani, ma anche stranieri. Anche loro sono grandi estimatori del gelato"

Quali sono i gusti più gettonati?

"Il melone tra i gusti di frutta e il pistacchio"

Rispetto allo scorsa estate sono aumentate le richieste?

"E’ presto per fare un bilancio definitivo. Ma mi sembra di sì. Sono aumentate le richieste dei sorbetti. Negli ultimi giorni c’è stato il boom che è stato provocato da queste temperature eccessive. E anche questa settimana conferma il trend. Noi cerchiamo di andare incontro ai clienti e se scelgono la nostra gelateria siamo contenti. La qualità e la gentilezza sono il nostro biglietto da visita".

Maria Nudi