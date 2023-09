Il futuro di villa Murabito. La villa sarà casa-museo. Migranti nella depandance

"Inesattezze totali da parte di Fratelli d’Italia su Villa Murabito": il sindaco Marcello Pierucci bacchetta la ex concorrente alla poltrona Claudia Bonuccelli che l’ha accusato di aver disubbidito alla volontà di Grayce Murabito. “L’uscita a della Consigliera Bonuccelli è il classico esempio di chi invece di informarsi preferisce dar fiato alla bocca: una sequela di inesattezze – assicura Pierucci - spero quantomeno frutto dell’ignoranza e non della faziosità, che mirano alla pancia della gente senza alcuna base reale fondata sui dati di fatto".

La tesi secondo la quale i migranti sarebbero destinati a Villa Murabito sarebbe pertanto errata e falsa. "Come spero sappia la consigliera – prosegue il sindaco Pierucci – la struttura della Villa è divisa in due parti: la Villa storica, che contiene le opere d’arte del maestro Murabito e che è destinata a casa-museo, e una sorta di piccola depandance, una struttura d’appendice, divisa in più piani - prosegue il sindaco - In questa, a piano terra abbiamo attivato, insieme alla Misericordia di Camaiore, servizi rivolti alla cittadinanza, come l’ambulatorio, tanto richiesto dalla comunità, che mancava in paese da anni; al piano superiore, invece, esiste una piccola abitazione che abbiamo definito disponibile all’accoglienza, in particolar modo di una mamma con il suo bambino. Perché, se non se n’è accorta, sul tema migranti tutto il Paese è in emergenza". Villa Murabito è un patrimonio artistico e culturale che Camaiore deve tutelare e sviluppare. "Siamo stati noi, con questa e la precedente amministrazione – dice il sindaco – a puntare sul progetto di casa-museo, partendo da un investimento da quasi 300mila euro per interventi di ristrutturazione, dato che l’edificio ci era stato lasciato in pessime condizioni ed ora è tornato bello ed apprezzabile".

Il sindaco Pierucci suggerisce infine alla Bonuccelli di chiedere conto alla leader del suo partito, nonché Presidente del Consiglio, di tutte le promesse sull’immigrazione puntualmente disattese: dal tanto decantato stop agli sbarchi siamo passati al nascondere la polvere sotto al tappeto. "E magari non farebbe male a leggere le carte e sapere le cose (ad esempio conoscere la struttura dell’edificio di cui parla e per cui si erge a difesa): c’è il rischio di parlare a vanvera, e stavolta la Consigliera c’è caduta con tutte e due le gambe", chiude Pierucci.

Isabella Piaceri