Il futuro di piazza XXIV Maggio "Aperta e fruibile anche d’inverno"

Accessi e viabilità da rivedere per consentire a Tonfano di vivere tutto l’anno attraverso grandi eventi togliendosi di dosso l’etichetta di località stagionale. È questa l’impostazione che il candidato sindaco di FdI Massimiliano Simoni ha illustrato ieri in piazza XXIV Maggio ad autoctoni e foresteri in vista delle amministrative. "Gireremo il territorio con un gazebo – ha esordito – per stare tra la gente in piazza e trasmettere un nuovo modo di far politica. Sarà così in tutte le frazioni, dove andremo per lanciare i nostri spunti programmatici. Ora siamo all’80%: il restante 20% vogliamo condividerlo con i cittadini".

Poi uno sguardo alla piazza, ieri brulicante di persone grazie al mercato settimanale e da poco riqualificata dal Comune con chiusura della viabilità centrale. "Quando parliamo di apertura – prosegue Simoni – non significa che vogliamo arrivare con le ruspe. Dico solo che va ripensata nell’interesse di tutti, residenti, commercianti, albergatori, belneari e turisti. Vogliamo confrontarci con tutti loro perché l’obiettivo è un interesse diffuso, senza farci condizionare da un singolo bar, un hotel o un bagno". L’assetto attuale, secondo Simoni, non favorisce la vitalità della frazione: "Non c’è una visione e d’inverno la frazione si trasforma nel deserto dei Tartari. Chiudere la piazza e gli accessi non la rende fruibile tutto l’anno e non incentiva chi apre anche d’inverno. Anche l’architetto Lera l’aveva ridisegnata per farla diventare un polo d’attrazione. Va rivista sul piano turistico-culturale e rilanciata attraverso grandi eventi".

d.m.