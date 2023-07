Il futuro dell’ex caserma Un polo di alta formazione

C’è l’intesa per il rilancio dell’ex caserma dei Carabinieri, all’incrocio tra via Mazzini e via Foscolo, dismesso ormai da circa 15 anni. Dall’accordo verbale dello scorso novembre tra il presidente della Provincia Luca Menesini e il sindaco del Comune di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, si è giunti adesso alla firma del protocollo d’intesa anche col presidente della Fondazione ISYL Vincenzo Poerio, che formalizza l’impegno dei tre soggetti al recupero del vecchio edificio, alla sua riqualificazione, nonché all’attivazione di funzioni e servizi di interesse comune.

Nell’ex caserma dei Carabinieri, infatti, sorgerà il centro “ITS Academy” di formazione di Istituti Tecnologici Superiori con la disponibilità della ISYL all’organizzazione e alla gestione di uno spazio per la diffusione della tradizione della nautica e della cantieristica viareggina. Qui oltre alla sede del Museo dei mestieri della nautica contemporanea, si terranno corsi di formazione altamente professionalizzanti dedicati ad educare le future professionalità nel settore della nautica, in termini di qualità dell’offerta formativa in grado di favorire l’occupazione giovanile. Lo schema di protocollo approvato da Provincia, Comune di Viareggio e ISYL, disciplina, oltre che gli obiettivi del progetto di rilancio, gli impegni delle parti in causa tra cui quello condiviso della ricerca di finanziamenti per la realizzazione degli interventi, la presentazione di proposte progettuali di restauro, nonché di trovare la modalità di concedere gratuitamente l’immobile per un periodo determinato di tempo da definire in successivi accordi, comunque per un periodo non inferiore a sei anni.

Soddisfatto il presidente della Provincia, Menesini: "Il percorso – dice – è appena iniziato ma sono certo che con la collaborazione di tutti i soggetti firmatari e il contributo di altri enti riusciremo a vedere la luce di questo bellissimo progetto di rilancio". "La riqualificazione dell’ex caserma - commenta il sindaco Del Ghingaro - è un tassello importantissimo che completa il rifacimento di tutta la zona". "La formazione - sottolinea invece Poerio, presidente di Isyl Italian Superyacht life e del Distretto nautico toscano - è un elemento che genera unità sia sul fronte pubblico che sul fronte privato. Questa sede corona un percorso impegnativo iniziato con Isyl del 2015 e che nei prossimi mesi vedrà lo sviluppo di ulteriori strumenti formativi: dai mestieri alle professioni manageriali. Auspichiamo che questa sede sia la casa di tutti coloro che vogliono contribuire con questo grande progetto a rafforzare il futuro del settore".