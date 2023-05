Il futuro della scuola Tornano mensa e pulmini I servizi saranno in appalto

Scuolabus e servizio mensa tornano in appalto. Lunedì sera, all’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione per parlare del futuro delle scuole massarosesi, i temi più attesi dalle famiglie erano proprio quelli della ristorazione e dei pulmini. Per le mense, le iscrizioni sono già aperte. Si può fare domanda entro il 20 giugno dal sito del Comune e sono state stabilite quattro tariffe in base all’Isee: 50 centesimi a pasto fino a 4.500 euro; 2,50 euro fino a 9mila euro; 4 euro fino a 16.500 e 5,50 per chi ha un Isee superiore. "Si tratta di un punto di partenza importante – spiega la sindaca Simona Barsotti – da cui lavoreremo per migliorare ancora. Ma aver riportato il servizio a questo tipo di gestione ci permette di essere incisivi su qualità del menu, accessibilità ed equità, rapporto diretto con le famiglie. È stata nostra ferma volontà quella di rifinanziare nel bilancio i servizi collaterali al diritto allo studio, pur con tutte le difficoltà derivanti dallo stato di dissesto dell’ente".

Durante l’incontro, inoltre, sono state raccolte le firme per entrambi gli istituti comprensivi contro i possibili tagli alle sezioni e gli accorpamenti che potrebbero verificarsi se le istanze della cittadinanza non venissero recepite dall’ufficio scolastico. In questo senso, l’amministrazione ha espresso a Rsu, sigle sindacali, dirigenza scolastica e famiglie il massimo sostegno in tutte le sedi. "La refezione e il trasporto scolastico non possono essere negati alle famiglie – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – e neppure affidati completamente ad aziende private con una concessione che non garantisce stabilità né equità verso i cittadini più svantaggiati economicamente".