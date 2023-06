Il futuro della scuola pubblica Taglio delle classi, scatta la protesta Corteo dei genitori in municipio

Quattro classi dell’istituto comprensivo Massarosa 1 e altrettante dell’Armando Sforzi rischiano l’accorpamento. Inoltre, sempre allo Sforzi, è stata tolta una sezione di inglese potenziato. Una situazione che da settimane fomenta malumori più che giustificati in giro per il territorio di Massarosa. E che ieri mattina è esplosa con uno ‘sciopero’ autoproclamato dei genitori e di alcuni insegnanti.

"I bambini e le bambine delle scuole di Massarosa non sono entrati al suono della campanella – si legge in una nota firmata dai manifestanti – e insieme ai genitori e ad alcuni insegnanti fuori servizio, sono rimasti fuori dai cancelli. Il motivo della protesta è dettato da sconcertanti notizie che giungono dagli uffici scolastici rispetto a ulteriori tagli che verranno fatti sulla scuola. In particolare dovrebbero essere accorpate due classi quarte nel plesso di Bozzano, due seconde di Quiesa, dovrebbe essere eliminata la sezione di inglese potenziato delle medie a Massarosa e nell’arco dei prossimi due anni dovrebbe sparire l’Armando Sforzi che conta più di 700 iscritti".

Le conseguenze sono prevedibili e drammatiche. "La manovra comporterà la riduzione del personale docente e classi di 26-29 alunni. Questa possibilità è stata purtroppo confermata in un’assemblea pubblica alla presenza dell’amministrazione, delle dirigenti scolastiche e del segretario provinciale Flc-Cgil. Tutto ciò su un territorio come quello di Massarosa già aggravato negli ultimi anni da importanti problemi di carattere economico con ripercussioni notevoli anche sui servizi scolastici. Com’è possibile pensare di formare una prima classe della primaria con 29 bambini o accorpare due classi in un’unica con insegnanti e metodi didattici nuovi, per poi ritrovarsi in una nuova “rivoluzione didattica” un anno dopo nel passaggio alla secondaria? E perché alcuni insegnanti dovrebbero vedersi privati della possibilità di concludere positivamente un percorso nel quale il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali? E come potrebbero venire gestite le difficoltà scolastiche legate ai numerosi alunni con Bes che necessitano ognuno di un piano didattico personalizzato?". La richiesta dei genitori è chiara: "Riconsiderare tali scelte – concludono - fiduciosi che il contributo di genitori possa essere utile, al di là degli slogan, per una scuola e, di conseguenza, un futuro migliore per i propri figli".